В понедельник, 11 июля, в Херсоне была совершена очередная попытка покушения на чиновника. В этот раз мишенью террористов стал глава военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. О расследовании таких дел в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

«Находят постоянно исполнителей, я не скажу о том, что нашли-не нашли, но постоянно кого-то задерживают. Нам об этом не сообщают, у нас из этого не делают шоу, как это делается на украинской стороне, не стреляют в ноги пленным», — сказал он.

Он пояснил, что с этими людьми проводится работа по выявлению других членов диверсионных групп.

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В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Двумя днями позже — 24 июня — в столице области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван.

В понедельник, 11 июля, в Херсоне злоумышленники пытались убить главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, а в Мелитопольском районе покушались на жизнь главы администрации Андрея Сигуты. Эти чиновники остались живы.

В тот же день в городе Великий Бурлук Харьковской области взрывчатка сработала в машине руководителя военно-гражданской администрации Евгения Юнакова. Чиновник скончался.

Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.