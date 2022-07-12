Приказ о ракетном ударе по городу Новая Каховка в Херсонской области был отдан лично Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам 12 июля глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев

Украина.ру на Rutube Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян