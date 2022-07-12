Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июля
Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июля
© скриншот видео Романа Сапонькова / Telegram
«Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств [Алексей] Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждет жителей дальше», — сказал Леонтьев.

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером в понедельник. Помимо повреждения строений это привело к взрыву на складах с минеральными удобрениями. Власти города сообщили о не менее чем шести погибших в результате удара и десятках пострадавших.

 

 

 

 


 