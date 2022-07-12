Российская сторона может ввести запрет на работу литовских транспортных компаний. Такое предположение озучил 11 июля временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Соловьев. Live»

Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда — эксперт © РИА Новости, Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанк

«Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений», — объяснил он.

Рябоконь выразил мнение, что Евросоюз (ЕС) не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой и не задействует весь спектр инструментов и рычагов. В противном случае проблема уже была бы решена.

Дипломат предположил, что Литва может намеренно затягивать переговоры с ЕС по транзиту до Нового года. По его словам, если бы Вильнюс получил «хорошее внушение» из ЕС, он бы «не дотянул до 10-го числа».

«Почему Евросоюз не заставил их, не рекомендовал объявить мораторий?.. Они получили карт-бланш такой», — сказал он.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининградскую область 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под ограничения попал большой перечень товаров — от 40 до 50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не нарушает транзит, а лишь исполняет санкции Европейского союза (ЕС). Там отметили, что через литовскую территорию в сторону Калининграда и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций. В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что не передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита перед расширением антироссийских запретов со стороны ЕС.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что ЕК обещала решить вопрос с транзитом грузов в Калининград в скором времени. Москва рассчитывает на то, что ЕК и Литва примут «единственно правильное решение», которое обеспечит беспрепятственный транзит грузов в Калининградскую область, добавила она.