«Все эти проблемы, которые возникают в европейской экономике, — они могут иметь политические последствия и их очень опасаются там политики. Но я так понимаю, что британский кризис напрямую с Украиной не связан, и по украинской теме там есть надпартийный консенсус, так что даже при радикальной смене власти Великобритания вряд ли откажется от основных направлений своего отношения к России и по восточной Европе», — сказал эксперт.
Однако, оговорился он, роль Джонсона в разжигании и поддержании украинского конфликта была столь весомой, что такое сможет повторить не любой политик даже при сохранении тенденции.
Хотя, действительно, личный фактор Джонсона в развязывании и поддержании этого конфликта велик, может быть, негативное влияние Великобритании несколько снизится, но это непринципиальное изменение.
Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.
Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.
В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.
Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.
Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.