По словам Хаяси, Япония планирует разрабатывать необходимые меры совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7.
«В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны», — добавил он.
На прошлой неделе Япония ввела очередной пакет санкций, направленных против против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. С 17 июня страна ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого Токио расширило запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».