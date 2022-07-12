Глава министерства иностранных дел (МИД) Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна захотела побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России, передает 12 июля РИА Новости

Financial Times: Япония не может отказаться от российского газа © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны», — добавил он.

На прошлой неделе Япония ввела очередной пакет санкций, направленных против против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. С 17 июня страна ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого Токио расширило запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».