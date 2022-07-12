У кандидата в премьер-министры Великобритании, бывшего главы Минфина Риши Сунака нашли «русский след», перпедало 11 июля издание «Коммерсантъ»

От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии © CC0, Pixabay

Сунак с супругой Акшати Мурти владеют IT-компанией Infosys, заявившей об уходе из России только в апреле.

То есть, Лондон ввел санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине, а Сунак еще некоторое время продолжал получать доходы на российском рынке, призывая другие компании из Великобритании воздержаться от инвестиций в Россию.

На прошлой неделе действующий премьер Борис Джонсон объявил о своей отставке. Он продолжит выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии. Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.

После этого Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост главы британского кабмина. По оценкам западных СМИ, он является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост премьера, наряду с главой МИД Лиз Трасс и младшим министром по торговой политике Пенни Мордонт.