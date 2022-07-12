Шотландия перестала принимать украинских беженцев. Об этом сообщило 11 июля издание Guardian

Польский эксперт рассказал, что украинские мигранты и беженцы на самом деле думают о «войне с Россией» © AP, Sergei Grits приостановило прием заявок от беженцев на размещение, объяснив это нехваткой жилья для них.

Кроме того, отмечается, что этот шаг сделан, чтобы «гарантировать перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и тем, кто прибудет в ближайшие месяцы, безопасность, защиту и достаточную поддержку».

В начале месяца жители Польши вышли на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. Также с 1 июля страна перестала платить гражданам за поддержку мигрантов. Ранее полякам перечисляли по 40 злотых (около 513 рублей) в день за каждого человека, которому дали питание и крышу над головой.