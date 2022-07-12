«Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», — сказал он.
Полянский назвал случившееся прямым следствием поставок США вооружений Киеву.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате уничтожены сотни квартир, есть погибшие и десятки раненых. Кроме того, от удара взорвались склады с селитрой. В радиусе двух километров в зданиях вылетели окна, пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва.