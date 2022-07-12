Генпрокуратура России получила от европейских коллег 43 отказа в выдаче опасных преступников. Об этом сообщает 12 июля «Коммерсантъ»

«Найдут и за все они ответят»: Суздальцев объяснил, почему безнаказанности преступников в Донбассе больше не будет © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При этом некоторые выдачи «не состоялись даже в тех случаях, когда беглецов оставалось только посадить в самолет».

В Генпрокуратуре отмечают, что многие государства, включая Австрию, Германию, Великобританию, Италию, Польшу и Чехию, не скрывали политическую мотивированность своих решений.

«Проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности, что пойдет на пользу лишь международному криминалу», — посетовали в надзорном ведомстве.