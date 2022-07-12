В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области десятки людей получили ранения, есть погибшие. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев

ВСУ отстреливают собственных военных, бегущих из Северска - посол ЛНР © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее в сети появилось видео удара ВСУ в районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Изначально сообщалось, что удар пришелся на Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской областной Кирилл Стремоусов опроверг эту информацию. Он также добавил, что Северо-Крымский канал функционирует. Отмечалось, что дамба Каховской гидроэлектростанции ГЭС тоже не повреждена.

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева уточнила в своем Telegram что удар по Новой Каховке был нанесен американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).