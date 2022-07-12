Он уточнил, что военспецы практически со всех стран НАТО готовили «и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Собеседник агентства заверил, что сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров.
Ранее RaHDIt слила в сеть была информацию об одной тысяче украинских разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.