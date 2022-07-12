Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDit, передает 11 июля РИА Новости

Российские хакеры рассказали о реальных потерях ВСУ © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Володимир Зеленський

Собеседник агентства заверил, что сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров.

Ранее RaHDIt слила в сеть была информацию об одной тысяче украинских разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.