Украина не может выиграть у России при нынешнем положении дел, и никто не ставил себе такую цель, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран

Об этом же, заметила она, написано в недавней статье британского издания The Economist. Автор материала уточняет, что весь украинский конфликт затевался, вероятно, чтобы «напрячь» Россию, в частности, экономически.

Шафран добавила, что идей западных дирижеров было втянуть Россию в противостояние, тем самым ослабив ее на внутреннем контуре, но оставив на международной политической арене в нужном положении.

«Здесь Украина выступает де-факто в роли камикадзе — давайте называть вещи своими именами — к сожалению, для тех людей, которые населяют эту территорию», — говорит журналистка.

Зеленский просит помощи у несамостоятельной Европы © president.gov.ua Бориса Джонсона не меняет курс, политика останется прежней. При этом, заметила Шафран, долг Соединенного Королевства составляет три триллиона сто пятьдесят миллиардов долларов, то есть, на три порядка выше, чем у России.

Из этого следует, что возможности поддержки Украины со стороны Великобритании снизились, констатирует журналистка, но бывшая империя может заставлять свои страны-сателлиты больше тратиться на эту поддержку.

Полный текст интервью читайте здесь.