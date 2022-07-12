Об этом же, заметила она, написано в недавней статье британского издания The Economist. Автор материала уточняет, что весь украинский конфликт затевался, вероятно, чтобы «напрячь» Россию, в частности, экономически.
Шафран добавила, что идей западных дирижеров было втянуть Россию в противостояние, тем самым ослабив ее на внутреннем контуре, но оставив на международной политической арене в нужном положении.
«Здесь Украина выступает де-факто в роли камикадзе — давайте называть вещи своими именами — к сожалению, для тех людей, которые населяют эту территорию», — говорит журналистка.
На примере Британии она объяснила: отставка премьер-министра Бориса Джонсона не меняет курс, политика останется прежней. При этом, заметила Шафран, долг Соединенного Королевства составляет три триллиона сто пятьдесят миллиардов долларов, то есть, на три порядка выше, чем у России.
Из этого следует, что возможности поддержки Украины со стороны Великобритании снизились, констатирует журналистка, но бывшая империя может заставлять свои страны-сателлиты больше тратиться на эту поддержку.
Полный текст интервью читайте здесь.