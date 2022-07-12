Перспективы без пяти минут бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона сложно оценить, поскольку сейчас политик переживает крайне негативный период своей жизни, черная полоса настигла не только его карьеру, но еще финансы и личную жизнь. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский журналист, проживающий в Великобритании, Томаш Мацейчук

«У него много детей, в том числе внебрачных, от разных женщин. Он должен оплачивать алименты, и у него с этим не всегда хорошо. У него нет хорошей машины, и дом у него не самый лучший. Человек сейчас теряет свой главный источник дохода. И что дальше с ним будет — это хороший вопрос. Его сейчас реально затопили как "Титаник", он сейчас идет на дно, и в плане политическом, и в плане финансовом», — сказал Мацейчук.

«Какая ирония!» Москвичка впервые в истории выиграла Уимблдонский турнир © AFP, Daniel LEAL Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.

Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.

Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.

В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.

Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.