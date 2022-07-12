Чем дольше премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится у власти, тем больше Консервативная партия рискует проиграть на выборах, а лейбористы повышают свои шансы выиграть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук

«Это показывают последние выборы — дополнительные выборы в парламент Британии. К сожалению, это я говорю со своей точки зрения, консерваторы эти выборы проигрывали либералам и лейбористам. Это показывает, что консерваторы, которые говорят: "Джонсон должен уйти, либо нас всех уберут из парламента" — правы», — сказал он.

Однако, добавил Мацейчук, русофобская политика, проводимая Джонсоном в Британии, сохранится, а также не изменится и позиция государства относительно брекзита, который инициировал заявивший об отставке премьер.

Бывший канцлер Германии высказался о переговорах с Путиным © Пресс-служба президента РФ / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.

Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.

Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.

В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.

Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за осквернение кладбищ советских воинов в Польше и оскорбительных высказываний в адрес россиян.

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