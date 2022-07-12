Британцы хотят видеть у власти «свежего политика, который не опозорился всякими скандалами», при этом политику он должен сохранить объявившего об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал польский журналист Томаш Мацейчук

«Британцы хотят такую политику. Они хотят, чтобы у власти были консерваторы, и чтобы политика, направленная против [Владимира] Путина и России продолжалась, и чтобы дальше вкачивались деньги в армию. И все это будет продолжаться», — сказал он.

Мацейчук добавил, что, несмотря на «пугалки» Джонсона, что после него в стране наступит хаос и к власти придут коммунисты, британцы понимают, что политика государства с его уходом никак не изменится.

«Политическая агония»: депутат Госдумы высмеял приказ Зеленского отвоевать юг Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.

Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.

Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.

В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.

Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за осквернение кладбищ советских воинов в Польше и оскорбительных высказываний в адрес россиян.

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