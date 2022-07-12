Он напомнил, что российского пограничника в Белгородской области убили со снайперского модуля, а значит речь уже не о простых винтовках.
«Когда идет снайперская война, мы должны… это как боксер, у которого короткие руки или длинные руки — ты не сможешь сделать ничего с противником, который не подпускает тебя на линию огня. Наш снайпер не сможет подобраться к его снайперу, если он не будет вооружен таким же дальнобойным оружием. Тепловизоры, снайперское вооружение — это все наш ВПК должен успеть поставить в войска, и они должны научиться этим пользоваться», — сказал политик.
По его словам, перелом в СВО будет уже осенью-в начале зимы, когда Запад поставит Украине вооружение по ленд-лизу. В этот период, подчеркнул он, от украинской армии будут ждать контрнаступления. Если ей это удастся — это воодушевит и Киев, и Запад, если нет — то антироссийская коалиция начнет разваливаться.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.