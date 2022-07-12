России нужно быть готовой к тому, что Запад поставит Украине ПВО, ракеты и другое вооружение, способное работать на большие расстояния. Это ставит перед Москвой важную стратегическую задачу - не подпустить противника на линию огня. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв

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«Когда идет снайперская война, мы должны… это как боксер, у которого короткие руки или длинные руки — ты не сможешь сделать ничего с противником, который не подпускает тебя на линию огня. Наш снайпер не сможет подобраться к его снайперу, если он не будет вооружен таким же дальнобойным оружием. Тепловизоры, снайперское вооружение — это все наш ВПК должен успеть поставить в войска, и они должны научиться этим пользоваться», — сказал политик.

По его словам, перелом в СВО будет уже осенью-в начале зимы, когда Запад поставит Украине вооружение по ленд-лизу. В этот период, подчеркнул он, от украинской армии будут ждать контрнаступления. Если ей это удастся — это воодушевит и Киев, и Запад, если нет — то антироссийская коалиция начнет разваливаться.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.