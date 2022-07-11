Ранее Андрусив заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы готовят некое наступление и РФ будет «шокирована» местом удара, который нанесет украинская армия. Согласно его последнему выступлению, ВСУ пытаются оттеснить российские вооруженные силы на 40 км от Харькова, выйти на границу с Россией и нанести удар по Белгороду.
«Уволился из Офиса президента и МВД. Подробности позже», — написал он.
Также он сообщал, что начиная с января 2023 года украинцы смогут свободно владеть короткоствольным оружием, а соответствующий закон уже рассматривается в парламенте с подачи партии «Слуга народа».