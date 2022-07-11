Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, угрожавший России ударами по Белгороду и по Крымскому мосту, заявил, что уволился из Офиса президента и Министерства внутренних дел. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Політика Андрусіва»

Ранее Андрусив заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы готовят некое наступление и РФ будет «шокирована» местом удара, который нанесет украинская армия. Согласно его последнему выступлению, ВСУ пытаются оттеснить российские вооруженные силы на 40 км от Харькова, выйти на границу с Россией и нанести удар по Белгороду.

Страна живых мишеней. На Украине будут жить как в Америке © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Также он сообщал, что начиная с января 2023 года украинцы смогут свободно владеть короткоствольным оружием, а соответствующий закон уже рассматривается в парламенте с подачи партии «Слуга народа».