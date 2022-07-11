«У Британии очень серьезные процессы начались, связанные с инфляцией, связанные с ростом цен на продовольствие, на электроэнергию и тому подобное. Сами британцы констатируют факт того, что ситуация становится довольно серьезной, и надо с этим будет что-то делать», — сказала она.
Шафран сослалась на материал в британском издании The Economist, в котором говорится, что Британия гораздо беднее, чем кажется. В этой связи, добавила журналистка, помощь другому государству может оказаться непосильной для Лондона.
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