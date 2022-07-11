Британия не в самом лучшем экономическом положении, хотя и продолжает оказывать военную помощь Украине, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран

«У Британии очень серьезные процессы начались, связанные с инфляцией, связанные с ростом цен на продовольствие, на электроэнергию и тому подобное. Сами британцы констатируют факт того, что ситуация становится довольно серьезной, и надо с этим будет что-то делать», — сказала она.

Британия хочет прибрать к рукам российские активы, путь в НАТО Киеву заказан. Итоги 4 июля на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

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