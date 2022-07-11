Число сторонников выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства медленно, но верно снижается. И причина тому - простая: в регионе посчитали деньги в своем «кошельке». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук

«Какая ирония!» Москвичка впервые в истории выиграла Уимблдонский турнир © AFP, Daniel LEAL

«Они за чистую природную среду и за экологию. Они с одной стороны хотят, чтобы им помогали финансово, чтобы давали субсидии на газ и нефть, но при этом они отказываются добывать их. Они могут стать богатым государством, но они отказываются добывать нефть и газ, потому что у них в Шотландии коалиция SNP (Шотландская националистическая партия — ред.) то есть, шотландские националисты с зелеными, а зеленые против», — объяснил он.

Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за осквернение кладбищ советских воинов в Польше и оскорбительных высказываний в адрес россиян.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.