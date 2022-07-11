Он пояснил, что Шотландия нуждается в дешевых газе и нефти, но парадокс ситуации состоит в том, что все это у региона есть, просто добывать ресурсы шотландцы не хотят.
«Они за чистую природную среду и за экологию. Они с одной стороны хотят, чтобы им помогали финансово, чтобы давали субсидии на газ и нефть, но при этом они отказываются добывать их. Они могут стать богатым государством, но они отказываются добывать нефть и газ, потому что у них в Шотландии коалиция SNP (Шотландская националистическая партия — ред.) то есть, шотландские националисты с зелеными, а зеленые против», — объяснил он.
Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за осквернение кладбищ советских воинов в Польше и оскорбительных высказываний в адрес россиян.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.