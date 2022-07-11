«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <…> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — сказано в документе.
Ранее упрощенная процедура касалась жителей Херсонской и Запорожской областей.
В военно-гражданских администрациях освобожденных территорий не раз заявляли о большом спросе и долгих очередях: вопреки киевской пропаганде украинцы массово хотят получить российский паспорт.