Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном вступлении в гражданство для жителей Украины и народных республик ДНР и ЛНР, сообщается 11 июля на портале правовой информации

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <…> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — сказано в документе.

Заявления на гражданство РФ и связь в Мелитополе, потери Украины, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 31 мая © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В военно-гражданских администрациях освобожденных территорий не раз заявляли о большом спросе и долгих очередях: вопреки киевской пропаганде украинцы массово хотят получить российский паспорт.