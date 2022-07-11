В Броварах Киевской области местный житель с ружьем выпил в магазине бутылку алкоголя, после чего устроил погром и открыл огонь по полиции, сообщает пресс-служба Национальной полиции региона 11 июля

«Злодей пытался купить спиртное в запрещенное для этого время и не получив желаемого, схватил ружье и разбил двери магазина. Когда же полицейские постарались остановить дебошира, тот начал стрелять», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что задержанный помещен в изолятор временного содержания и теперь ему грозит от 9 лет лишения свободы по пожизненного заключения.

Украина торгует поставляемым Западом оружием, Ермак и Кулеба требуют больше вооружений. Итоги 26 июня на Украине © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Генеральний штаб ЗСУ

С начала военной спецоперации России на Украине киевские власти начали бессистемную раздачу оружия гражданскому населению, особенно активно раздавались винтовки и автоматы в столичном регионе. Украинская полиция регулярно задерживает вооруженных людей маргинального поведения, нередко доходит до перестрелок и убийств.