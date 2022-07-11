«Злодей пытался купить спиртное в запрещенное для этого время и не получив желаемого, схватил ружье и разбил двери магазина. Когда же полицейские постарались остановить дебошира, тот начал стрелять», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что задержанный помещен в изолятор временного содержания и теперь ему грозит от 9 лет лишения свободы по пожизненного заключения.
Сообщается, что при задержании у преступника было изъято ружье, патроны и РПГ.
С начала военной спецоперации России на Украине киевские власти начали бессистемную раздачу оружия гражданскому населению, особенно активно раздавались винтовки и автоматы в столичном регионе. Украинская полиция регулярно задерживает вооруженных людей маргинального поведения, нередко доходит до перестрелок и убийств.