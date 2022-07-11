«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», — заявил он.
Филипоненко подчеркнул, что сейчас продолжается взятие под контроль других территорий ДНР. В частности, был занят курорт «Голубые озера». Украинские военные отступили в район Славянска.
Также стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное и развивают наступление на Славянск.
В ближайшее время развернутся бои по линии Северск-Артемовск. В дальнейшем возможен выход к Славянску. Еще очень важно перерезать коммуникации из Краматорска к авдеевской группировке ВСУ, которая серьезно беспокоит мирных жителей Донецка, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.