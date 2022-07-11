Союзные силы Донецкой, Луганской Народных Республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье на территории ДНР. Об этом сообщил 11 июля в Telegram официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

«Задача выполнена победоносно»: военный эксперт Кнутов рассказал, как войска РФ брали под контроль Лисичанск © РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Филипоненко подчеркнул, что сейчас продолжается взятие под контроль других территорий ДНР. В частности, был занят курорт «Голубые озера». Украинские военные отступили в район Славянска.

Также стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное и развивают наступление на Славянск.

В ближайшее время развернутся бои по линии Северск-Артемовск. В дальнейшем возможен выход к Славянску. Еще очень важно перерезать коммуникации из Краматорска к авдеевской группировке ВСУ, которая серьезно беспокоит мирных жителей Донецка, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.