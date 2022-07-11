«С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — отметил он.
Ранее Пушилин сообщил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. Он заверил, что в этом республике поможет Россия.
При этом, по его словам, расположенный в городе металлургический комбинат «Азовсталь» будет снесен. На месте завода глава ДНР предложил создать парковую зону или технопарк.
Также, по оценке главы ДНР, более 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению, их снесут и построят новые.