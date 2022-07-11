Мариуполь не удастся полностью восстановить к сентябрю ввиду большого количества разрушений. Об этом заявил 11 июля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24»

Маленький Мариуполь. Как живет Северодонецк после освобождения © Федор Громов/Украина.ру

Ранее Пушилин сообщил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. Он заверил, что в этом республике поможет Россия.

При этом, по его словам, расположенный в городе металлургический комбинат «Азовсталь» будет снесен. На месте завода глава ДНР предложил создать парковую зону или технопарк.

Также, по оценке главы ДНР, более 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению, их снесут и построят новые.