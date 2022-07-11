В английской транскрипции название банка изменится на Joint Stock Company Sense Bank.
Причина смены названия политическая, российские акционеры «Альфа-банка» попали под санкционное давление, после чего Национальный банк Украины (НБУ) отстранил их от управления и назначил доверенным представителем бывшего вице-премьера, министра экономики и промышленности Болгарии Сименона Дянкова.
По словам Дянкова, «Альфа-банк» не хочет иметь ничего общего с РФ на уровне ассоциаций и бренда.
По данным НБУ, «Альфа-банк» один из системно важных для этой страны. В нем сохраняется 6% от всех депозитов в украинских банках и 24 миллиарда гривен средств предприятий.