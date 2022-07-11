Украинский «Альфа-банк» сменит название на «Сенс Банк» (sense - англ. смысл), чтобы избежать «ассоциаций», передает Financial Club 11 июля

В английской транскрипции название банка изменится на Joint Stock Company Sense Bank.

Причина смены названия политическая, российские акционеры «Альфа-банка» попали под санкционное давление, после чего Национальный банк Украины (НБУ) отстранил их от управления и назначил доверенным представителем бывшего вице-премьера, министра экономики и промышленности Болгарии Сименона Дянкова.

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По данным НБУ, «Альфа-банк» один из системно важных для этой страны. В нем сохраняется 6% от всех депозитов в украинских банках и 24 миллиарда гривен средств предприятий.