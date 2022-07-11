По данным властей, 274 человека из прибывших в Приморье подали заявления на вступление в программу. Одобрена 271 заявка. УФСМ МВД России выдает соответствующие удостоверения.
«Вынужденные переселенцы становятся нашими соотечественниками. Те, кому выдали удостоверения, получают подъемные, которые предусмотрены федеральным бюджетом в рамках реализации данной программы, в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. Это порядка 160 — 170 тысяч рублей на одного члена семьи», — сказал министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий.
Он также сообщил, что 11 переселенцам были выданы паспорта граждан РФ. Люди постепенно покидают пункты временного размещения и переезжают в те населенные пункты, где нашли работу.
«Уже 84 человека вместе с семьями покинули пункт временного размещения во Врангеле и приступили к работе. Они трудоустроены по всему Приморью — в Находке, Ливадии, Большом Камне, Славянке, Уссурийске, Воздвиженке и других населенных пунктах», — отметил министр.
Участники программы содействия добровольному переселению в течение шести месяцев будут получать компенсацию аренды жилья из регионального бюджета.