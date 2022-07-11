Экономике США не избежать рецессии, вопрос лишь в сроках. Об этом на днях сообщили в статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche

Названа сумма, которую США потратили на военно-биологические исследования на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Стабильно высокая инфляция, которую средний американец ощущает, прежде всего, на заправочных станциях и в супермаркетах, портит людям настроение», — указывает автор материала.

Так, согласно одному из опросов, на сегодняшний день почти две трети американских потребителей опасаются, что страна может сползти в рецессию, при этом такие эмоции испытывают не только рядовые граждане, их разделяют и многочисленные экономисты.

Еще несколько недель назад глава крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон предрек «ураган», который может обрушиться на американскую экономику, в то время как глава Tesla Илон Маск назвал рецессию «неизбежной», напоминает издание. И если экономика США после сокращения в первом квартале будет сжиматься и далее, то как минимум технические предпосылки для рецессии «будут налицо».

«Но если уж страх перед рецессией возник, то так просто от него избавиться не удастся. Страх усиливает механизмы, которые делают спад более вероятным», — подчеркивает WirtschaftsWoche.

То, что курсы на американских биржах вот уже несколько недель продолжают идти вниз, аналитики объясняют опасениями относительно сокращения экономики США в целом.

Помимо этого, на рынках облигаций также снизились процентные ставки по долговременным бондам — наблюдатели расценивают это как сигнал, что «рынки исходят из вероятности рецессии».

«Однако когда точно просядет экономика — вопрос другой», — продолжает автор.

По результатам опроса среди 50 экономистов, проведенного Чикагским университетом, почти 70 процентов аналитиков считают, что экономика США официально войдет в рецессию самое позднее в первом или втором квартале 2023 года. Эксперты, опрошенные Национальным бюро экономических исследований, также считают этот период наиболее вероятным, однако не исключают, что спад произойдет и позже.