Бывший канцлер Германии Герхард Шредер 10 июля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не будет упускать шансов контактировать с российским лидером Владимиром Путиным

Дискредитация не удалась: Герхард Шредер осудил агрессивную риторику США в отношении России © Сергей Гунеев / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Шредер отметил, что «не верит в военное решение» конфликта на Украине, который можно закончить «только путем дипломатических переговоров».

Ранее экс-канцлер подвергся в Германии критике за работу в российских компаниях после начала спецоперации. Впоследствии он ушел из совета директоров «Роснефти», а также отозвал согласие выдвигаться в совет директоров «Газпрома».

В мае комитет по бюджету бундестага поддержал решение лишить Шредера части привилегий, полагающихся ему как бывшему главе правительства. Речь шла об офисных помещениях для бюро экс-канцлера. Формальным основанием стало то, что Шредер не использовал доступные ему площади, а также не набрал новых сотрудников бюро вместо тех, кто уволился после начала российской спецоперации на Украине. Другие привилегии — пенсию и охрану — депутаты оставили в силе.