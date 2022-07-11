«Я не буду отказываться от своих возможностей по переговорам с президентом Путиным», — сказал политик.
Шредер отметил, что «не верит в военное решение» конфликта на Украине, который можно закончить «только путем дипломатических переговоров».
Ранее экс-канцлер подвергся в Германии критике за работу в российских компаниях после начала спецоперации. Впоследствии он ушел из совета директоров «Роснефти», а также отозвал согласие выдвигаться в совет директоров «Газпрома».
В мае комитет по бюджету бундестага поддержал решение лишить Шредера части привилегий, полагающихся ему как бывшему главе правительства. Речь шла об офисных помещениях для бюро экс-канцлера. Формальным основанием стало то, что Шредер не использовал доступные ему площади, а также не набрал новых сотрудников бюро вместо тех, кто уволился после начала российской спецоперации на Украине. Другие привилегии — пенсию и охрану — депутаты оставили в силе.