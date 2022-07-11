Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет 10 июля назвал политической агонией приказ Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины, передает РИА Новости

Зеленский «слетел с катушек» после разгрома ВСУ в Донбассе © president.gov.ua

По его словам, никакие поставки западного оружия не остановят Россию от достижения целей, обозначенных проведением специальной военной операции.

«Поставки оружия не смогут переломить ситуацию. Зеленскому уже сейчас пора задуматься о своем будущем. Путевка в Сибирь ему уже обеспечена. У нас найдется для него и Резникова большая двуручная пила, чтобы они искупили своим трудом предательство украинского народ и всего русского мира», — подчеркнул депутат.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собирается «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.