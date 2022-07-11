События последних недель диктуют необходимость усиления российской границы. Однако для решения этой задачи необходимо пересмотреть вопрос законодательства в части владения гражданами оружием. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв

Прекратились поставки газа по «Северному потоку» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Правда присоединиться к охране границы эти люди должны не с пустыми руками, добавил политик, а значит, их нужно вооружить. Однако на данный момент сделать это крайне сложно, потому что в России одно из самых строгих законодательств в мире в части владения гражданскими лицами оружием.

«Украина шла по тому пути, по которому они прошли восемь лет. Они сформировали армию, тероборону, воевали, раздали оружие. Такой путь, который прошла Украина, нам надо пройти за более короткий период времени», — сказал экс-депутат Верховной Рады.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.