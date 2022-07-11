По его словам, провокации украинской стороны очевидным образом демонстрируют, что российская граница должна быть усилена не только военными, но, возможно, и представители различных объединений граждан: военизированных организаций, ЧОПов, казачеств.
Правда присоединиться к охране границы эти люди должны не с пустыми руками, добавил политик, а значит, их нужно вооружить. Однако на данный момент сделать это крайне сложно, потому что в России одно из самых строгих законодательств в мире в части владения гражданскими лицами оружием.
«Украина шла по тому пути, по которому они прошли восемь лет. Они сформировали армию, тероборону, воевали, раздали оружие. Такой путь, который прошла Украина, нам надо пройти за более короткий период времени», — сказал экс-депутат Верховной Рады.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.