Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в статье для газеты Telegraph от 11 июля сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра страны

Томаш Мацейчук: Борис Джонсон после отставки будет искать работу в Киеве © из личного архива Томаша Мацейчука написала Трасс

Министр пообещала на новом посту «сразу взяться за дело» с целью восстановления экономики и обеспечения «проигрыша» России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает «начать снижать налоги с первого дня» премьерства.

Глава британского МИД подчеркнула, что на занимаемой ныне должности она «помогла возглавить международные ответные меры» на спецоперацию РФ на Украине, а также ввела пакет жестких санкций. По мнению Трасс, Британия сталкивается с «огромными вызовами за рубежом, от агрессивной России до все более напористого Китая».

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.