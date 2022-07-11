Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось уйти в отставку не из-за гей-скандалов в правительстве и даже не по причине экономического кризиса в стране. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал польский журналист Томаш Мацейчук

«Несмотря на то, что экономический кризис действительно в Британии есть, он не повлиял на отставку Джонсона. На отставку Джонсона повлияла его токсичность. Он стал проблемой для своей собственной партии», — сказал он.

Мацейчук добавил, что британцы поддерживают политику Джонсона против России и президента РФ Владимира Путина, однако имеют личные претензии к политику.

Глава МИД Британии с одобрением высказалась об отставке Джонсона © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.

Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.

Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.

В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.

Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за осквернение кладбищ советских воинов в Польше и оскорбительных высказываний в адрес россиян.

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