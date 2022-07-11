Поставки газа по ключевому газопроводу из России в Европу - «Северному потоку» - прекратились с утра понедельника. Об этом свидетельствуют данные оператора магистрали - компании Nord Stream AG

«Северный поток» раздора: на Украине возмутились, что газ для ЕС важнее чем Киев © РИА Новости, Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Ожидается, что техобслуживание пройдет с 11 по 21 июля.

Накануне прокачка по «Северному потоку» составила около 63,4 миллиона кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 миллионов кубометров в сутки.

В середине июня «Газпром» снизил прокачку по «Северному потоку» примерно на 60%. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции «Портовая», а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.

Поставки по другому маршруту — транзитом через украинскую территорию — ожидаются на уровне предыдущих дней, следует из данных «Оператора ГТС Украины». Заявка на прокачку газа через станцию «Суджа» на газовые сутки 11 июля составляет 41 миллион кубометров. Поставки через Украину сохраняются на этом уровне с конца мая.