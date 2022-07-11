Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров 10 июля в своем Telegram прокомментировал слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости «сократить население РФ»

«На войне все методы хороши»: экономист Агеев рассказал, как «Большая семерка» пытается надавить на Россию © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк написал Джабаров.

На днях Валенса в интервью LCI предложил либо «расчленить» РФ, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек».

О стремлении стран Запада «расчленить в лучшем для них варианте Россию» в середине марта говорил президент Владимир Путин. Он отмечал, что им не нужна «сильная и суверенная» страна. Однако, подчеркивал глава государства, эти усилия тщетны. По его словам, российский народ способен отличить «истинных патриотов от подонков» и «просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку».