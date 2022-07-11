«Ну что здесь можно сказать. Бывший электрик Гданьской судоверфи, волею судьбы возглавивший оппозиционный властям профсоюз "Солидарность", со временем даже побывал в должности президента Польши. Однако высший пост в государстве не добавил, увы, ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов», — написал Джабаров.
На днях Валенса в интервью LCI предложил либо «расчленить» РФ, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек».
О стремлении стран Запада «расчленить в лучшем для них варианте Россию» в середине марта говорил президент Владимир Путин. Он отмечал, что им не нужна «сильная и суверенная» страна. Однако, подчеркивал глава государства, эти усилия тщетны. По его словам, российский народ способен отличить «истинных патриотов от подонков» и «просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку».