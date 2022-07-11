Нападение на воинскую часть в Брянской области и на пограничный наряд в Белгородской области, а также другие инциденты диктуют необходимость введения специального режима в приграничных областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв

«Сейчас, как во время Великой Отечественной войны, первый удар приняли пограничники. Естественно, надо усиливать пограничников. Одно дело — спецоперация на территории Украины, другое дело — защита рубежей нашей Родины. Конечно же, решения должны принимать военные, но мне кажется, что можно действующую армию привлечь для таких операций», — сказал он.

ВСУ отстреливают собственных военных, бегущих из Северска - посол ЛНР © РИА Новости, Нина Зотина

«У нас около пяти миллионов охранников по всей Российской Федерации, это одна из самых мощнейших армий. Я понимаю, что там, в охране, есть и дедушки, и бабушки. Для тех (охранников. — Ред.), которые на территории пограничных областей, надо вводить специальный режим, надо их вооружать», — резюмировал он.

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