Сенатор Алексей Пушков 11 июля в своем Telegram прокомментировал остановку газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание и опасения Германии по поводу прекращения поставок газа из России

«Северный поток» раздора: на Украине возмутились, что газ для ЕС важнее чем Киев © РИА Новости, Михаил Голенков / Перейти в фотобанк написал Пушков.

По его словам, неслучайно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель стремилась усилить этот козырь за счет газопровода «Северный поток — 2» — «даже вопреки США».

«Но Берлин избрал противоположный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно», — резюмировал сенатор.

Ключевой газопровод из России в Европу останавливается на техобслуживание с 11 по 21 июля. Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. В некоторых странах — среди них Германия и Австрия — высказывались опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться, из-за чего пострадает местная промышленность.

Сокращение объемов поставок газа из России в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали «Ямал — Европа», с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по «Турецкому потоку».

«Газпром» с середины июня снизил поставки по «Северному потоку», объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции «Портовая» из ремонта.