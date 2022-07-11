«Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!» — написал Пушков.
По его словам, неслучайно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель стремилась усилить этот козырь за счет газопровода «Северный поток — 2» — «даже вопреки США».
«Но Берлин избрал противоположный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно», — резюмировал сенатор.
Ключевой газопровод из России в Европу останавливается на техобслуживание с 11 по 21 июля. Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. В некоторых странах — среди них Германия и Австрия — высказывались опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться, из-за чего пострадает местная промышленность.
Сокращение объемов поставок газа из России в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали «Ямал — Европа», с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по «Турецкому потоку».
«Газпром» с середины июня снизил поставки по «Северному потоку», объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции «Портовая» из ремонта.