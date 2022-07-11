Представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник 11 июля в своем Telegram заявил, что украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов

«В штабах не идиоты сидят»: полковник Алехин рассказал, насколько ВСУ удалось закрепиться именно по линии Северск - Краматорск © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Володимир Зеленський написал Мирошник.

По его словам, сейчас в Северске «остаются подразделения тербатов и наскоро мобилизованных нацгвардейцев».

«Более-менее обученные части ВСУ отвели в пригород или дальше в сторону Славянска. Боевики "Азова" (против боевиков нацбатальона в России возбуждены уголовные дела — ред.), "Правого сектора"* (запрещен в РФ) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают "побратимов" при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев "при попытке к бегству". Вспыхивают перестрелки между своими», — отметил он.

Накануне Мирошник сообщал, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, наступление идет с севера города. Местные жители, по его словам, отмечают, что боевики из Северска все больше перемещаются в пригород.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ