Американцы не верят утверждениям президента США Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в стране. Об этом 10 июля заявил обозреватель Fox News Дуглас Мюррей

Такер Карлсон: обвиняя Путина, Байден уничтожает собственную страну © РИА Новости/Владимир Астапкович, пресс-служба президента Украины

«Одна из них заключается в том, что американцы на это не покупаются. Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала (срока. — прим. ред.) этой администрации», — указал он.

По его словам, в США осознают, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить как можно более «зеленую» политику. В результате американский лидер вынужден «ездить по всему миру, умоляя других обеспечить нас нефтью».

Мюррей отметил, что нынешнее американское руководство проводит «идеологически обусловленную» энергетическую политику.

«Они не смотрели на цифры, они не смотрели на факты, они руководствовались этой конкретной частью "повестки"», — подчеркнул обозреватель.

В итоге из-за этих «очень идейных людей» в Америке сейчас страдают люди, резюмировал он.

Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал «путинским подорожанием». Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.