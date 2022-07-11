Сообщения СМИ о том, что Тайвань предоставил Украине партию минометных снарядов калибром 60 миллиметров не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова от 10 июля

«Изо всех сил пытается изобразить из себя Украину»: китайский эксперт сравнил Тайвань и Киев © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк на сайте ведомства.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что Тайвань поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и выступает против любого одностороннего изменения статуса-кво путем применения военной силы или насилия в отношении украинского народа.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.