«В ответ на публикации зарубежных СМИ о том, что Украина получила от Тайваня минометные снаряды калибром 60 миллиметров, министерство обороны заявляет, что серийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооруженными силами Тайваня», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что Тайвань поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и выступает против любого одностороннего изменения статуса-кво путем применения военной силы или насилия в отношении украинского народа.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.