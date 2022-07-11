Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми. Об этом 11 июля сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности, передает РИА Новости

Затыкает дыры теробороной: эксперт рассказал о тактике ВСУ © соцсети

При этом в июне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заверял, что с начала спецоперации погибли до 10 тысяч украинских военных.

На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») выложила на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.\

Также на портале хакерской группы опубликованы сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.