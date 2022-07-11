«У нас очень хорошие налажены каналы получения информации, причем такие каналы, которые сами представители ВСУ считают безопасными и защищенными. Девочки из группы "Берегини" — очень хорошие технические специалисты, и им удалось практически невозможное», — подчеркнул информатор.
Также он отметил, что потери ВСУ в спецоперации на Украине составляют не менее 50-70 тысяч человек. По его словам, в офисе президента Украины занижают цифры.
Ранее сообщалось, что российские хакеры добыли секретные документы украинской армии. По словам источника, RaHDIt «очень хорошо работает» с «Берегинями». С их помощью российские специалисты получают данные в режиме реального времени.