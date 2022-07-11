Хакеры украинской группы «Берегини» наладили каналы поступления оперативной информации Вооруженных сил Украины (ВСУ) о происходящем на фронте. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности, передает 11 июля РИА Новости

Хакеры доказали причастность украинских военных к январским событиям в Казахстане © CC0, Pixabay

Также он отметил, что потери ВСУ в спецоперации на Украине составляют не менее 50-70 тысяч человек. По его словам, в офисе президента Украины занижают цифры.

Ранее сообщалось, что российские хакеры добыли секретные документы украинской армии. По словам источника, RaHDIt «очень хорошо работает» с «Берегинями». С их помощью российские специалисты получают данные в режиме реального времени.