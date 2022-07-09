Недавний указ президента России Владимира Путина о смене оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» с «Сахалин Энерджи» на «Газпром» ставит Японию и англо-нидерландскую компанию Shell перед выбором: национальные интересы или G7. О возможных решениях в интервью Украине.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

«Японцы заявляли, что они останутся в этом проекте, он для них важен, и скорее вся эта история с переоформлением — это во многом некий толчок в сторону Shell, потому что они заявляли, что уйдут из любых российских активов, но пока продали только заправки свои. А самые основные активы, та же самая доля в «Сахалин-2», они вроде заявили, что будут ее продавать.

Но потом, видимо, когда столкнулись с покупателями на переговорах, почем готовы купить другие компании, поняли, что получат очень-очень мало, что они много потеряют. И поэтому вроде бы заявили, что совершенно не собираются уходить», — сказал эксперт.

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«Если же все-таки им удастся принять самостоятельное решение, то японские компании скорее останутся в этом проекте, а «Шелл» все-таки уйдет», — резюмировал специалист.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект по освоению двух нефтегазовых месторождениий на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Проектная мощность объекта — 9,6 миллионов тонн в год.

До указа президента РФ оператором проекта была компания «Сахалин Энерджи». Теперь контрольный пакет ее акций принадлежит «Газпрому». Также акционерами проекта являются Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation.

В конце февраля англо-нидерландская компания Shell объявила о решении выйти из совместных с «Газпромом» предприятий, включая «Сахалин-2», где она все еще имеет пакет акций.