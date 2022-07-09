В ответ на запрет Литвы транзита между Калининградской областью и остальной Россией, губернатор этого региона Антон Алиханов предложил ответить полным торговым эмбарго. А вот эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что есть и другие, более действенные способы. Один из них он озвучил в интервью изданию Украина.ру

«Речь идет и об электроэнергии. С одной стороны, прибалты заявляли, что они у России ничего не покупают, с другой стороны, мы видим по системе трекеров, что все-таки переток электроэнергии периодически идет. По всей видимости, это балансировка пиковых нагрузок.

Для этого было создано энергетическое кольцо БРЭЛЛ — Белоруссия, Россия, ну и страны Прибалтики — Эстония, Латвия, Литва. Там в течение суток, если им нужно, автоматически происходит переток из российско-белорусской системы, а потом они могут в течение дня вернуть — тогда это вообще не нужно оплачивать», — объяснил специалист.

Он уточнил, что сейчас Россия вполне может отказаться от этой услуги или запросить оплату за нее, ведь Москва при этом ничем не рискует — никакой энергетической зависимости от Вилюнюса у нее нет.

«Зачем сохранять эту выгодную систему для стран, которые устраивают тебе блокаду и поливают грязью каждый день — совершенно неясно. В этом плане может быть и векторный энергетический ответ, может быть, дальше транспортный», — резюмировал эксперт.

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МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что «последствия наступят».

Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что из ЕС Литву никто на эти меры не подвигал, скорее всего, это «прилетело» из-за океана.

Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.