Весь мир интересуется тем, что происходит на Украине, но Россия заблокирована в информационном пространстве, и многие могут видеть только западную точку зрения, поэтому ищут возможности читать российскую прессу, в том числе сайт Украина.ру. Об этом в интервью нашему изданию рассказал член СФ РФ Игорь Морозов

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«Сейчас видно, что люди сначала, взяв весь этот поток грязи, захлебнулись, а теперь вынырнули и хотят разобраться. То есть они должны освободиться не только от экономического колониализма, они должны освободиться от колониализма информационного. И вот здесь Украина.ру должна делать все возможное, чтобы выйти на эти новые континенты.

Потому что «Украину» ждут. Когда была ссылка на Украина.ру, я был удивлен. Это высокопоставленный чиновник, это генерал, это человек, который отвечает за развитие целой страны, в том секторе, за который он отвечает. Он мне рассказывает о том, что я у вас не читал!» — рассказал Морозов.

Он заключил, что изданию нужно выйти также на Латинскую Америку и Азию, где люди также хотят понимать происходящее на Украине, а не довольствоваться лишь точкой зрения BBC или CNN.

Полностью интервью с Игорем Морозовым можно прочитать здесь.