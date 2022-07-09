На прошедшем саммите G7 в Германии обсуждали механизмы ограничения цен на российскую нефть. Насколько эта модель жизнеспособна, в беседе с журналистами издания Украина.ру ответил эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонде национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Теоретически, пояснил он, такое возможно, однако для того, чтоб установить потолок цены на что-либо, все покупатели без исключения должны договориться, что предлагают продавцу определенную сумму и ни рублем больше.

«Но здесь складывается совершенно иная картина. Нет никакой консолидированной позиции мирового сообщества, и наоборот в этом вопросе есть конфликт, даже во многом комичная ситуация. Кто об этом договаривается, о потолке цен? Страны G7, США, европейцы, канадцы, японцы. Соединенные Штаты с 1 апреля не покупают российскую нефть и нефтепродукты, у них действуют санкции на эмбарго. Европейцы говорили, что с 2023 года не будут покупать.

Канадцы сами являются страной-экспортером, поэтому не покупают российскую нефть по определению. Остается буквально только Япония, и возникает вопрос, а смысл какой вам тогда договариваться о потолке цен на российскую нефть, если вы ее либо уже не покупаете, либо скоро не будете покупать?» — сказал эксперт.

Это значит, пояснил он, что Запад собирается диктовать цену другим мировым игрокам, например, Индии и Китаю. Но и тут все складывается не в пользу Вашингтона, потому что указанные государства уже договорились с Москвой о скидке напрямую.

Поэтому, скорее всего, констатировал специалист, действия Запада приведут к противоположному эффекту — искусственному дефициту сырья на рынке и как следствие — новому росту цен.

Не потерпел обмана: покупка Twitter Илоном Маском под угрозой © commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.

Однако лидеры стран «большой семерки» решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.

Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом «семерка» надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.

Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.

Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.