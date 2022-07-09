Вашингтон и Брюссель разослали письма 1,5 десяткам африканских стран с призывом не покупать российское зерно, потому что оно якобы украдено у Украины. Эту ситуацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал член Совета Федерации РФ Игорь Морозов

«Кто может запретить стране, у которой голод, не покупать российское зерно, а тем более, не получать его по программе помощи международному развитию? Поэтому это из той же серии, что сегодня происходит в Европе, когда руководство стран просит не мыться в душе каждый день или погонять вошь в волосах», — сказал он.

Член СФ отметил, что российское сотрудничество со странами Африки продолжается несмотря ни на что. В настоящее время прорабатываются новые механизмы, в том числе в части международных платежей и валютном регулировании.

«У нас есть все возможности для того, чтобы вернуться на территорию африканских государств, как когда-то Советский Союз в период освобождения Африки от западного колониализма, — победителем. Африка уважает Россию за то, что она никогда не была колонизатором», — пояснил Морозов.

Ранее президент Сенегала Маки Салл, занимающий также пост председателя Африканского союза призвал ЕС сделать исключение из санкций, которые позволили бы африканским странам оплачивать импортируемые из России зерно и удобрения по той же схеме, что работает у ЕС для газа и нефти.

Салл также заявил, что введенные Западом санкции против России могут вызвать продовольственный кризис в странах Африки.

Полностью интервью с Игорем Морозовым можно прочитать здесь.