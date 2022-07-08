«Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России», — сказал он, подчеркнув, что Киев постоянно повторяет эту позицию.
Однако на деле риторика киевских властей крайне переменчива. В том числе и по вопросу границ. Только за последние месяцы от руководства Украины звучали то предложения согласиться с тем, что Крым и Донбасс — русские земли, то требование немедленно их отдать. Кроме того, Зеленский выдвигал предложение начать переговоры с Москвой, но только с условием, что Украине будут возвращены границы 1991 года.
В том же интервью CNN он заявил, что конфликт в его стране может быть погашен уже к концу текущего года, в случае, если «поможет Запад и бог». Также Зеленский подтвердил курс государства на слияние с НАТО. Он подчеркнул, что если бы Киев взяли в альянс вовремя, боевых действий на территории страны сейчас не было бы.