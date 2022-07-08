Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России. Такое заявление в эфире американского телеканала CNN сделал Владимир Зеленский

«Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России», — сказал он, подчеркнув, что Киев постоянно повторяет эту позицию.

Ни один россиянин не захотел получить визу на Украину © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В том же интервью CNN он заявил, что конфликт в его стране может быть погашен уже к концу текущего года, в случае, если «поможет Запад и бог». Также Зеленский подтвердил курс государства на слияние с НАТО. Он подчеркнул, что если бы Киев взяли в альянс вовремя, боевых действий на территории страны сейчас не было бы.