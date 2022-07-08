В пятницу, 8 июля, на 67-летнего экс- премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Местные СМИ сообщают, что политик не подает признаков жизни. В частности об этом пишет японское агентство Киодо со ссылкой на экстренные службы города Нара

Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 по Москве), когда он выступал на улице Нары. В спину политику дважды выстрелил из дробовика 41-летний Тэцуя Ямагами.

Стрелявшего задержали на месте, выяснилось, что в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. В своих показаниях в полиции он указал, что был недоволен политикой Абэ и хотел его убить.

На данный момент Ягами предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии, председателем которой ранее был Абэ, попросила своих кандидатов пока отказаться от любых уличных выступлений, так как покушение на политика было совершено как раз в ходе одного из таких мероприятий.