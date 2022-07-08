Шовин, год назад приговоренный к 22,5 года тюрьмы за убийство, получил еще 20 лет тюрьмы по отдельному обвинению в нарушении гражданских прав Флойда.
Дело в том, что когда 46-летнего темнокожего безработного задержал Шовин и его коллеги, Флойд жаловался на плохое самочувствие и просил не сажать его в полицейский фургон. Однако стражи порядка проигнорировали это, а Шовин надел на афроамериканца наручники, поставил колено ему на шею и держал почти 10 минут, не обращая внимания на слова Флойда: «Я не могу дышать».
Экс-полицейский признал, что его действия при исполнении в тот день были «неправильными».
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США.