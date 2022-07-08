Покупка компании Twitter миллиардером Илоном Маском оказалось под «серьезной угрозой», после того, как выяснилось, что верифицировать фейковые аккаунты в этой социальной сети невозможно. Об этом 8 июля написала американская газета Washington Post со ссылкой на собственные источники

Илон Маск предложил за Twitter 44 миллиарда долларов, но в качестве условия сделки потребовал проверить социальную сеть на фейковые аккаунты, которых по условиям договоренности не должно быть более 5%. В конце концов выяснилось, что вторая сторона не может выполнить это условие.

«Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации и прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования 44-миллиардной сделки», — пишет Washington Post.