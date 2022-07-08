Илон Маск предложил за Twitter 44 миллиарда долларов, но в качестве условия сделки потребовал проверить социальную сеть на фейковые аккаунты, которых по условиям договоренности не должно быть более 5%. В конце концов выяснилось, что вторая сторона не может выполнить это условие.
«Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации и прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования 44-миллиардной сделки», — пишет Washington Post.
Журналисты издания предполагают, что выход предпринимателя из сделки повлечет за собой масштабные юридические баталии. При этом источники, близкие к миллиардеру допускают, что в ближайшем будущем команда Маска «сменит курс» однако куда именно будет направлен его вектор — не сообщается.