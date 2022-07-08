За первую неделю после введения Киевом визового режима с Россией, не поступило ни одной заявки на ее получение от граждан РФ. Об этом 7 июля во время всеукраинского телемарафона сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу. Но ни одной заявки не было», — сказал он.

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При этом Россия продолжает соблюдать соглашения, заключенные ранее с Киевом о безвизовых и трансграничных поездках.

Кроме того, в Кремле заявили, что на решение Киева о визовом режиме последует ответ, который будет сформирован исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей.

К слову, украинцы свободно въезжают на территорию РФ, кроме того, гражданам этой страны ежедневно выдаются российские паспорта.