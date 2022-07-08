«За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу. Но ни одной заявки не было», — сказал он.
Безвизовый режим с Россией Украина ввела с 1 июля. Оформить украинские визы россияне могут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
При этом Россия продолжает соблюдать соглашения, заключенные ранее с Киевом о безвизовых и трансграничных поездках.
Кроме того, в Кремле заявили, что на решение Киева о визовом режиме последует ответ, который будет сформирован исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей.
К слову, украинцы свободно въезжают на территорию РФ, кроме того, гражданам этой страны ежедневно выдаются российские паспорта.